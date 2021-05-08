الداخلية التركية تحيد 6 إرهابيين من "بي كا كا" جنوب شرقي تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تحييد 6 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" في ولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد.

وأشار صويلو، في تغريدة السبت، إلى أنه تم تحييد الإرهابيين في عملية أمنية بقضاء نصيبين في ماردين.

بدورها، قالت وزارة الداخلية في بيان، إنه تم تحييد 6 إرهابيين في عملية "أرن 5" على يد قوات الكوماندوز التابعة للجندرمة (الدرك).

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كا كا" الإرهابية، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة" في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.