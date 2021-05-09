أردوغان: الاتحاد الأوربي يحتاجنا ونتطلع لعضويته رغم العراقيل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حاجة الاتحاد الأوروبي لبلاده وأن أنقرة لا تزال تتطلع إلى عضوية الاتحاد رغم العراقيل.

جاء ذلك الأحد، في رسالة نشرها الرئيس أردوغان بمناسبة "يوم أوروبا" الذي يوافق 9 مايو/أيار من كل عام.

وقال أردوغان إن "العائق الأكبر أمام تحول الاتحاد الأوروبي إلى لاعب عالمي قوي هو افتقاره للصبر والرؤية الاستراتيجية".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى هيكلية مؤسسية جديدة (ناجعة)، مؤكدا في هذا الإطار ضرورة مراجعة آليات اتخاذ القرار في الاتحاد على وجه الخصوص.

كما شدد على حاجة الاتحاد الأوروبي إلى رؤية وخطاب جديدين.

وأردف: "من الواضح جدا أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع مواصلة وجوده بشكل قوي دون مساهمة ودعم من بلادنا"

ونوه أردوغان أن تركيا متمسكة بهدفها الاستراتيجي المتمثل في عضوية الاتحاد الأوروبي رغم العراقيل وازدواجية المعايير التي تواجهها.