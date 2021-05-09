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الدفاع التركية: ارتفاع عدد الإرهابيين المحيّدين شمالي العراق إلى 6

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 09.05.2021 19:22

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، ارتفاع عدد إرهابيي منظمة "بي كا كا" الذين تم تحييدهم، خلال عملية "المخلب- الصاعقة" المتواصلة شمالي العراق إلى 6.

وأوضحت في بيان لها، أن تحييد الإرهابيين جاء خلال عملية نفذتها قوات الكوماندوز التركية واستهدفت كهفا للمنظمة الإرهابية، في منطقة "أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.

وأضافت أنه مع تحييد إرهابي آخر خلال اشتباكات ارتفع عدد الإرهابيين المحيدين، اليوم، إلى 6.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق الأحد، تحييد 5 إرهابيين في إطار العملية المذكورة.

وأطلقت تركيا عمليتي "المخلب-البرق" و"المخلب الصاعقة"، في 23 أبريل/ نيسان الماضي، بشكل متزامن ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.

يذكر أن "بي كا كا"، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

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