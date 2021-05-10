أردوغان: مصممون على تخييب آمال من يحاولون في سوريا تكرار ما فشلوا به في تركيا

تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة النضال حتى إنقاذ آخر فلذة كبد أم من براثن منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي بعد تناوله وجبة الإفطار مع عدد من "أمهات ديار بكر"، بمدينة إسطنبول.

وأكد أردوغان أن إرهابيي منظمة "بي كا كا" في وضع صعب الآن ويبحثون عن مكان يفرون إليه.

وشدد أن بلاده لن تفسح المجال أمام من يحوك الدسائس ويسعى إلى تمزيق المنطقة.

وأضاف أردوغان: "سنواصل النضال حتى تحييد آخر إرهابي وإنقاذ آخر فلذة كبد أمٍ من براثن إرهابيي بي كا كا".

وقال: "سنهدم منطقة قنديل فوق رؤوس الإرهابيين".

وتواصل أمهات ديار بكر اعتصامهن أمام مبنى فرع حزب الشعوب الديمقراطي بولاية "ديار بكر"، منذ 3 سبتمبر/ أيلول 2019 للمطالبة باسترداد أولادهن من منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأعرب أردوغان عن تقديره ومتابعة نضال الأمهات اللاتي يناضلن من أجل استرداد فلذات أكبادهن المغرر بهم من قبل "بي كا كا" وامتداداته السياسية.

ولفت إلى تكلل نضال عدد من الأمهات بالنجاح وتمكنهن من استرداد أولادهن، فيما تواصل الأخريات النضال في هذا السبيل.

وأكد أن القوات التركية نجحت على نحو كبير في لجم قدرة المنظمة على شن أعمال إرهابية، عبر العمليات الأمنية داخل وخارج تركيا.

وأكد أردوغان أن تركيا إلى جانب أبناء شعبها، عازمة بمشيئة الله على إنقاذ الأشقاء في العراق وسوريا من براثن المنظمة القذرة التي تحول إرهابيوها إلى جيش من القتلة المأجورين يتناقلون بين أحضان القوى التي تحوك المؤامرات ضد المنطقة.

وقال: "مصممون على تخييب آمال أولئك الذين يحاولون في سوريا تكرار ما فشلوا به في تركيا".