اتفاق تركي مجري للاعتراف المتبادل بشهادة لقاح كورونا

أعلن وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، توصل بلاده مع تركيا إلى اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بشهادة اللقاح بهدف إزالة القيود المفروضة على السفر المتبادل، جراء تبعات فيروس كورونا.

وقال في منشور عبر فيسبوك إن المواطنين الأتراك والمجريين ممن لديهم شهادة تثبت حصولهم على اللقاح المضاد لكورونا، سيتمكنون من السفر بين البلدين دون الخضوع لإجراءات الحجر الصحي واختبارات الفيروس.

وأوضح أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من غد الثلاثاء.

وتتبع وزارة الثقافة والسياحة التركية برنامج "شهادة السياحة الآمنة" ويتضمن مجموعة من التدابير المقترحة لتطبيقها على كافة المواطنين والزوار الأجانب الذين يقضون عطلتهم في تركيا.

واقترحت المفوضية الأوروبية، في مارس/ آذار الماضي، إطلاق ما يعرف بجواز السفر اللقاحي أو "وثائق اللقاح" ضد كورونا، في الرحلات الداخلية ضمن حدود الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الصيف القادم.

وتتضمن الوثيقة المعروفة أيضا بـ"الرقمية الخضراء"، و"بطاقة كوفيد 19"، معلومات مثل تلقي الفرد للقاح من عدمه، والمكان الذي تلقاه فيه ونوعه، ومستوى الأجسام المضادة بالنسبة للمتعافين من الإصابة.