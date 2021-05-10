الرئاسة التركية تدعو إلى وقف فوري للعنف الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين

دعا متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الاثنين، إلى وقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، تجاه المدنيين الفلسطينيين.

وكتب قالن في تغريدة على تويتر: "يجب وقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل".

وكشف متحدث الرئاسة عن أنّ الدولة التركية تبذل ما بوسعها وعلى كافة المستويات، من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وحمّل قالن إسرائيل المسؤولية كاملة إزاء الاعتداءات التي يتعرض لها المصلون الفلسطينيون.

وصباح اليوم، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة أكثر من 215 شخصًا، في المواجهات الدائرة في باحات المسجد الأقصى ومحيطه بالقدس المحتلة.

ومطلع شهر رمضان، أعلنت جماعات استيطانية عن تنفيذ "اقتحام كبير" للأقصى يوم 28 رمضان (اليوم)، بمناسبة ما يسمى بـ"يوم القدس" العبري الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية عام 1967.

ويشكو الفلسطينيون من عمليات إسرائيلية مكثفة ومستمرة لطمس هوية القدس و"تهويدها"، فيما تزعم إسرائيل أن المدينة، بشطريها الغربي والشرقي، "عاصمة موحدة وأبدية لها".