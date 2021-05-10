تشاوش أوغلو يبحث تطورات القدس مع نظرائه في 4 دول

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، مع نظرائه الإيراني والجزائري والباكستاني والروسي التطورات الأخيرة في فلسطين والقدس.

جاء ذلك في اتصالات هاتفية منفصلة أجراها تشاوش أوغلو، مع كل من نظرائه الإيراني محمد جواد ظريف والجزائري صبري بوقادوم والباكستاني شاه محمود قريشي والروسي سيرغي لافروف، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول.

وأكدت المصادر أن تشاوش أوغلو بحث خلال الاتصالات التطورات الأخيرة في فلسطين والقدس.

ومنذ بداية شهر رمضان المبارك، في 13 أبريل/نيسان الماضي، تشهد القدس اعتداءات متصاعدة من جانب الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، خاصة بمحيط المسجد الأقصى ومنطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح"، ما أسفر عن إصابة مئات الفلسطينيين، واعتقال العشرات.

ويشكو الفلسطينيون من عمليات إسرائيلية مكثفة ومستمرة لطمس هوية القدس و"تهويدها"، حيث تزعم إسرائيل أن المدينة، بشطريها الغربي والشرقي، "عاصمة موحدة وأبدية لها".

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.