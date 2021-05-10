تشاوش أوغلو: تركيا ستدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى النهاية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن تركيا ستظل دائما صوتًا جهورًا ومدافعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد العنف الإسرائيلي في المسجد الأقصى.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة نشرها عبر تويتر: "إن إسرائيل مستمرة في ممارسة أعمال العنف ضد الأبرياء في المسجد الأقصى".

وانتقد الوزير صمت العالم والمجتمع الدولي إزاء وحشية إسرائيل وممارساتها غير المشروعة في بيت المقدس، في ظل دعواته المتكررة لإحلال السلام بين الجانبين.

وأضاف: "سنظل دائما صوت إخواننا الفلسطينيين، وسنستمر في الدفاع عن حقوقهم حتى النهاية".

ومنذ ساعات الصباح، تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، وتعتدي على المصلين الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إنه سجل أكثر من 215 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الأقصى ومحيط البلدة القديمة، مبينًا أن هناك أكثر من 153 إصابة نقلت للمستشفيات، بينها 4 إصابات خطيرة جدا.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.