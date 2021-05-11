أردوغان يبحث مع زعماء الكويت والأردن الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات هاتفية مع كل من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، دارت حول التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الاثنين، أن الرئيس أردوغان وأمير الكويت بحثا الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

وأكد الرئيس أردوغان في الاتصال الهاتفي أهمية أن تعمل تركيا والكويت معا من أجل ايقاف الاعتداءات الإسرائيلية الدنيئة على القدس والمسجد الأقصى والفلسطينيين، وإبداء المجتمع الدولي رد فعل قوي ورادع حيال تلك الهجمات، ودعم فلسطين.

كما بحث الرئيس أردوغان مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني خطوات حشد موقف عربي ودولي، لوقف انتهاكات إسرائيل بالقدس.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس بعاهل الأردن، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، الاثنين.

وحسب البيان ذاته، أكد الملك عبد الله أن "تجاهل السلطات الإسرائيلية للدعوات الدولية لوقف الانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين، تحد وخرق للقانون الدولي الإنساني".

وشدد الزعيمان على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الوقوف بوجه الممارسات اللاشرعية والاستفزازات الإسرائيلية الخطيرة في القدس".

كما أكد الملك عبد الله مواصلة التنسيق "الوثيق" بين البلدين، لوضع حد للاعتداءات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية، والمسجد الأقصى المبارك.

وتناول الاتصال الخطوات التي يقوم بها الأردن "لحشد موقف عربي وإسلامي ودولي فاعل وضاغط لمواجهة ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات في القدس الشريف، إضافة إلى دعم المملكة لتثبيت صمود المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم".

وشدد الملك عبد الله على مواصلة الأردن بذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أكد أردوغان خلال المكالمة أن اعتداءات إسرائيل اللاإنسانية على القدس والمسجد الأقصى والفلسطينيين بمثابة "اعتداء على جميع المسلمين".

وأشار إلى أهمية العمل المشترك بين تركيا والأردن لإيقاف هذه الاعتداءات والظلم الحاصل.

وفي مارس /آذار 2013، وقع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.