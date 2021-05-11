أردوغان يدعو في اتصال مع ملك ماليزيا إلى الوحدة بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع الملك الماليزي السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى والفلسطينيين.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء، أن اتصالا هاتفيا جرى بين أردوغان وعبد الله.

وأوضح أردوغان أنه "من الضروري أن نكون قلبا واحدا وصوتا واحدا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الأقصى والفلسطينيين".

وأعرب عن ثقته بالتعاون الوثيق بين تركيا وماليزيا في كافة المحافل الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها القوات الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.

وانتقل التوتر إلى قطاع غزة، بعد أن منحت "الغرفة المشتركة" للفصائل الفلسطينية، إسرائيل مهلة لساعات من مساء الإثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.

ومساء الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحمل اسم" حارس الأسوار"، أسفرت حتى لحظة نشر الخبر عن استشهاد 26 فلسطينيا وإصابة مئات بجراح.