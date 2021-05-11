استشهاد جندي تركي وإصابة 4 آخرين بجروح في منطقة إدلب السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جندي تركي وإصابة 4 آخرين بجروح، في هجوم صاروخي استهدف قافلة عسكرية للجيش بمنطقة عملية "درع الربيع" في محافظة إدلب السورية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الثلاثاء، إن "هجوما صاروخيا استهدف قافلة إمدادات عسكرية للجيش، الاثنين، أدى إلى استشهاد أحد جنودنا الأبطال، وإصابة 4 آخرين بجروح".

وأضافت أنه تم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى فورا، لافتة إلى أن القوات التركية ردت على أهداف محددة في المنطقة عقب الهجوم.

وترحمت الوزارة على روح الشهيد، مقدمة التعازي لذويه وللجيش التركي، فيما تمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ردا على استشهاد 34 جنديا تركيا أواخر فبراير/ شباط 2020، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.