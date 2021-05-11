تشاوش أوغلو يبحث التطورات في فلسطين مع نظيره المصري والأردني

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، التطورات الأخيرة في القدس المحتلة وقطاع غزة، مع نظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين بين تشاوش أوغلو ونظيريه، الثلاثاء، على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، بحسب مصادر دبلوماسية تركية.

وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية التركي ونظيريه الأردني والمصري تناولا التطورات الأخيرة في فلسطين، والخطوات الممكن اتخاذها في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وانتقل التوتر في القدس المحتلة إلى قطاع غزة، بعد أن منحت "الغرفة المشتركة" في القطاع، إسرائيل مهلة حتى 15:00 (ت.غ) من مساء الاثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.

ومنذ مساء الاثنين، تشن الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 24 فلسطينيا، وإصابة 103 آخرين بجراح.

وصباح الثلاثاء، أعلن الجيش أنه استهدف نحو 130 موقعا، واغتال 15 ناشطا من حركة "حماس"، منذ بدء هجماته على القطاع مساء الاثنين، في عملية أطلق عليها اسم "حارس الأسوار"، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي.