أردوغان يدعو لمشاركة أفغانستان في المبادرات التركية ضد إسرائيل

أكّد الرئيس التركي رجب أردوغان على أهمية التحرك مع أفغانستان في المبادرات التي تواصلها تركيا في جميع المحافل ضد هجمات إسرائيل الوحشية على فلسطين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الأفغاني أشرف غني، الخميس، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكّد البيان أن أردوغان وغني تناولا خلال الاتصال العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وأكّد أردوغان على أهمية التحرك معًا في المبادرات التي تواصلها تركيا في جميع المحافل حتى لا يبقى المجتمع الدولي صامتًا إزاء هجمات إسرائيل الوحشية على فلسطين.

وشدّد على أن تركيا ستواصل الوقوف بجانب أفغانستان في هذه المرحلة الحرجة كما كانت في السابق.