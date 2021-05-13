نائب أردوغان: القدس عاصمة فلسطين وستبقى كذلك

قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن "القدس عاصمة فلسطين وسوف تبقى كذلك".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب أداء صلاة العيد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث قدم التهاني للمواطنين والمسلمين.

وأشار أوقطاي إلى أن الظلم الذي تمارسه إسرائيل لا يمكن أن يدوم، والمسجد الأقصى هو أول قبلة للمسلمين وسيبقى كذلك.

وتابع: "القدس هي عاصمة فلسطين، وسوف تبقى كذلك مهما فعلوا".

وشدّد على أن الدول التي تحاول جعل القدس عاصمة لإسرائيل وإجبار الآخرين على قبول ذلك هي أيضًا شريكة في هذا الظلم.

وأردف: "مع الأسف، عندما ننظر إلى الدول الإسلامية التي لا تظهر الوحدة والتضامن اللازمين، فإن كل من لا يتخذ موقفًا واضحًا شريك في هذا الظلم".

وطالب نائب الرئيس التركي بإرسال قوات سلام دولية لحماية الأبرياء في فلسطين من القتل، مؤكدا أن تركيا تبذل ما في وسعها لإنهاء الظلم.