وزير الدفاع التركي: تحسن علاقات أنقرة والقاهرة سيعود بمنافع حقيقية عليهما

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، على ضرورة إدراك أن تحسن علاقات بلاده مع مصر، سيعود بمنافع حقيقية على الجانبين.

جاء ذلك في كلمة أثناء زيارة أجراها رفقة كبار قادة الجيش، لبعض القواعد العسكرية التركية المتاخمة للحدود العراقية.

وأشار أقار إلى أن تركيا ومصر لديهما قيم مشتركة، وعلاقات البلدين تمتلك تاريخا عميق الجذور، مؤكدا أن العلاقات في طريقها للتحسن.

وأضاف أن "تحسن هذه العلاقات سيوفر الفائدة للجانبين، وينبغي إدراك أن العلاقات بين تركيا وليبيا ومصر بشكل خاص ستعود بمنافع حقيقية لجميع البلدان والأطراف".

وتطرق أقار خلال حديثه إلى التطورات الأخيرة في قبرص وشرقي المتوسط وبحر إيجة.

وأكد مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب القبارصة الأتراك، مشيرا إلى أنه بات واضحا أن الحل الوحيد في الجزيرة هو تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة في الشطر التركي.

من جانب آخر، لفت أقار إلى ضرورة تخلي اليونان عن الاستفزازات ولغة التهديد والتصريحات الكاذبة والخاطئة.

واستطرد: "من يقول إن تركيا 'توسعية'، عليه أن يلقي نظرة على الخريطة بين عامي 1821 و2020، ليرى من هو التوسعي".

وشدد على أن تركيا تؤيد الحوار والقانون وعلاقات حسن الجوار، إلا أنها لا تتنازل عن حقوقها في قبرص وشرقي المتوسط وبحر إيجة، بأي شكل من الأشكال.

وحول الجهود المتواصلة لتلبية حاجة تركيا إلى منظومة دفاع جوي صاروخية بعيدة المدى، أكد أقار أنها ضرورة لحماية البلاد وينبغي إدراك ذلك على هذا النحو.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا قررت في 2017، شراء منظومة "إس 400" الروسية، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة.