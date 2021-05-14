أردوغان: الوقوف ضد العدوان الإسرائيلي واجب أخلاقي للإنسانية

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدول والمؤسسات الدولية إلى التحرك بأسرع وقت لوقف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال فعالية عبر الاتصال المرئي مع رؤساء أفرع "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في الولايات.

وأكد أردوغان أن الوقوف بوجه العدوان الإسرائيلي في القدس والمدن الفلسطينية يعتبر واجب أخلاقي للإنسانية جمعاء.

وقال: "ندعو كل دولة وكل مؤسسة، بغض النظر عن معتقداتها وأصولها إلى التحرك في أسرع وقت ممكن (لوقت الهجمات الإسرائيلية)".

وشدد على أن منظمة التعاون الإسلامي ستكون قد أنكرت وجودها في حال لم تتخذ موقف ملموسًا وفعالًا بشكل فوري ضد تلك الهجمات.

وأضاف:" محاولات دولة الإرهاب (إسرائيل) لنهب مدينة مثل القدس تضم أماكن مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود بدون حياء، تجاوزت كل الحدود".

وأشار إلى أن تركيا تتحرك ضد الظلم في القدس والمدن الفلسطينية بنفس الشعور كما دعمت نضال أذربيجان لتحرير أراضيها المحتلة (من أرمينيا).

وأكد أن تركيا مستعدة لدعم فعال لكل مبادرة يتم إطلاقها في الأمم المتحدة، وتحمل المسؤولية والتضحية من أجل إحلال السلام.

ولفت إلى أنه في حال عدم إيقاف العدوان الإسرائيلي في فلسطين وخاصة في القدس فإن كل شخص سيجد نفسه هدفًا لتلك العقلية الوحشية (لإسرائيل).

وأردف: "الدور سيأتي يوما على الذين يشاركون إسرائيل في سفك الدماء، بالصمت أو بدعمها بالخفاء".