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أردوغان يبحث مع بابا الفاتيكان سبل وقف العدوان الإسرائيلي

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 17.05.2021 12:42
آخر تحديث في 17.05.2021 12:43
الرئيس التركي مع بابا الفاتيكان في زيارة تعود للعام 2018 AP الرئيس التركي مع بابا الفاتيكان في زيارة تعود للعام 2018 (AP)

شدد الرئيس رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع البابا فرنسيس أن المسلمين والمسيحيين والبشرية جمعاء مستهدفة في العدوان الإسرائيلي.

وبحث أردوغان خلال الاتصال العدوان الإسرائيلي على فلسطين، بحسب بيان عن رئاسة صادر دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الاثنين.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة وقوف كل البشرية صفا واحدا ضد إسرائيل المحتلة التي لا ترى بأسا في الاعتداء على المقدسات.

وبيّن أن المستهدف من العدوان الإسرائيلي ليس الفلسطينيين فقط بل كافة المسلمين والمسيحيين والبشرية جمعاء.

وأضاف: "قمنا بحملة دبلوماسية مكثفة في كافة المحافل وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلا أن مجلس الأمن الدولي فشل في إظهار الحس بالمسؤولية".

وأشار إلى أن الرسالة وردود الأفعال التي سيواصل البابا توجيهها، تحمل أهمية كبيرة من حيث دفع العالم المسيحي والمجتمع الدولي للتحرك.

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