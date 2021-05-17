أردوغان يدعو لإدارة ثلاثية للقدس كأفضل معالجة في الظروف الحالية

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدولة النمساوية على خلفية رفعها العلم الإسرائيلي فوق مبانيها الرسمية، ودعا إلى تشكيل إدارة ثلاثية لمدينة القدس عبر لجنة تضم ممثلي الديانات الثلاثة.

جاء ذلك الاثنين، خلال كلمة عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، حيث تطرق إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، والمواقف الدولية بهذا الخصوص.

وقال أردوغان: "أدين الدولة النمساوية التي رفعت العلم الإسرائيلي فوق مبنى رئاسة وزرائها".

وأضاف: "ربما تحاول الدولة النمساوية تحميل المسلمين قيمة فواتير اليهود الذين ارتكبت بحقهم إبادات جماعية".

ولفت أردوغان إلى أن إسرائيل دولة إرهاب تتطاول على حرمة القدس وتقصف المدنيين بلا رحمة في غزة وتدمر مبنى ضخماً يضم مكاتب وسائل إعلام

وأردف: "إعلان الولايات المتحدة والدول التي لحقتها القدس عاصمة لإسرائيل أواخر 2017 زاد من شهية هذه الدولة القاتلة على سفك الدماء".

وتابع : "إدارة القدس من قبل لجنة مؤلفة من ممثلين عن الديانات الثلاثة (الإسلام والمسيحية واليهودية) ستكون أفضل معالجة في الظروف الحالية".

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع المنظمات الدولية الأخرى إلى "التحرك بفعالية" من أجل الفلسطينيين المظلومين والقدس.

ومضى قائلا: "سنقدم كافة أشكال الدعم السياسي والعسكري بخصوص الخطوات الدولية التي ستتخذ من أجل تحرير القدس وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات".