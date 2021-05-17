"العدالة والتنمية" التركي: الأمم المتحدة تساوي بين الجلاد والضحية بفلسطين

انتقد حزب "العدالة والتنمية" التركي الدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة لإسرائيل وفلسطين لوقف العنف، مشيرًا إلى أن عليها التوقف عن إطلاق هذه النداءات غير المجدية.

وقال متحدث الحزب عمر تشليك في تغريدة، الاثنين، إن الأمم المتحدة وجهت نداء ساوت فيه بين قتلة الأطفال وضحاياهم ممن فُجعوا بأطفالهم، واصفا الأمر بأنه "نفاق سياسي".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة دعت إسرائيل وفلسطين بقولها: "ينبغي الوقف الفوري لهذه الدائرة الحمقاء من سفك الدماء والإرهاب والدمار".

وتابع: "هذا النوع من التصريحات ليس أكثر من تشجيع لإسرائيل على ممارسة مزيد من الاضطهاد".

ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة منازل وبنايات ومؤسسات حكومية ومدنية، وترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية.

والأحد، ارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة، إلى 198 شهيدا، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، إضافة إلى 1235 جريحا.

وفيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 21 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة؛ قتل 10 إسرائيليين وأصيب مئات جراء قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في إسرائيل.