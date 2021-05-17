في إطار عمليات "أرن".. تحييد 7 إرهابيين من بي كا كا

أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد 7 إرهابيين في ولايتي دياربكر (جنوب) وشرناق (جنوب شرق) في إطار عمليات "أرن" الجارية في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان، الاثنين، إنه تم تحييد 5 إرهابيين ضمن عملية "أرن-13" في منطقة توشيميا بولاية شرناق.

وأشارت إلى أن العملية نفذتها القوات الخاصة التابعة للجندرمة (الدرك) بإسناد جوي.

كما أفادت بتحييد إرهابيين اثنين ضمن عملية "أرن-2" التي نفذتها القوات الخاصة التابعة للجندرمة في أطراف قضاء كولب بولاية ديار بكر.

وأكدت أن عملياتها في المنطقة مستمرة.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كا كا" الإرهابية، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد انتهاء عمليات "الصاعقة".

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/آب 2017.