وزير الدفاع التركي: من يتعرض للقتل ليس الفلسطينيين فقط بل الإنسانية

أدان وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الأبرياء، مؤكدا أن "من يتعرض للقتل ليس الفلسطينيين فقط بل الإنسانية".

وترأس أقار اجتماعا مع كبار قادة الجيش، الاثنين، عبر تقنية الفيديو، قال خلاله: "يجب على العالم أن يرى صمته في وجه المجزرة، ندين بشدة هذا النفاق".

وأضاف أقار: "ندين بشدة هذه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين الأبرياء والأماكن المقدسة، ويُقتل فيها الأطفال والنساء"، مشددًا أنه لا يمكن قبول ذلك.

وأكد أن هذا الأمر لا يمكن القبول به، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشددًا على ضرورة أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية خطوات بهذا الخصوص.

ودعا أقار المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، للقيام بما ينبغي فعله في هذا الصدد.

وشدد على ضرورة عدم التزام الصمت، لافتا إلى أن من يتعرض للقتل هنا ليس الفلسطينيين فقط بل الإنسانية.

وترحم أقار على أرواح الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.