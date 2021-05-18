أنقرة تدين وترفض تصريحات وزير الداخلية النمساوي ضد تركيا ورئيسها

أدانت وزارة الخارجية التركية تصريحات وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامير المنفصلة عن الواقع تجاه تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، وأعربت عن رفضها لها.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيج، الاثنين.

وقال بيلغيج: "ندين ونرفض كليًا التصريحات المنفصلة عن الواقع التي أدلى بها وزير داخلية النمسا بشأن بلدنا ورئيسنا، في سياق الاحتجاجات التي جرت في فيينا ضد الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين".

ودعا بيلغيج السلطات النمساوية إلى وضع حد لمثل هذه التصريحات المعادية لتركيا، التي تضر بالعلاقات التركية-النمساوية والنابعة من مخاوف تتعلق بالسياسة الداخلية فقط.

وكان نيهامير قد جدد دعم بلاده لإسرائيل التي تواصل تصعيد هجماتها على فلسطين، في المؤتمر الصحفي الذي عقد لتقييم الميزانية العامة للجرائم والأعمال غير القانونية في النمسا العام الماضي، وأشار إلى أن ضمان أمن اليهود في النمسا مسؤولية تاريخية بالنسبة لهم، ومن أجل ذلك سيكافحون بحزم أي موقف معاد للسامية وإسرائيل.

وسابقًا، وصف نيهامير العدوان الإسرائيلي على فلسطين بـ"الأزمة الإسرائيلية"، وزعم أن تركيا لعبت دورًا في زيادة التوتر.

وفي رده على سؤال حول هذا الدور، أشار الوزير النمساوي إلى تصريحات الرئيس أردوغان وزعم أن رفع الأعلام التركية في مظاهرات فيينا وتأييد المواطنين من أصل تركي للأنشطة ضد السياسات الإسرائيلية زاد من التوتر.