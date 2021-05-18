الرئاسة التركية تفتتح "معرض الدبلوماسيين الشهداء" في واشنطن

افتتحت الرئاسة التركية الثلاثاء معرض صور "الشهداء الدبلوماسيين" في العاصمة الأمريكية واشنطن، إحياءً لذكرى الدبلوماسيين الأتراك الذين استشهدوا جراء هجمات لمنظمات إرهابية أرمنية.

وتنظم دائرة الاتصال في الرئاسة المعرض إحياءً لذكرى الدبلوماسيين الأتراك الذين استشهدوا في اعتداءات لمنظمتي "ASALA" و"JCAG" الأرمنيتين، في الفترة بين عامي 1973 و1984.

وبعد مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، التي كانت مسرحا لأول جريمة للتنظيمات الأرمنية الإرهابية ضد الدبلوماسيين الأتراك، يفتتح المعرض أبوابه في العاصمة واشنطن.

والوجهة التالية للمعرض هي مدينة نيويورك، ‏بهدف إطلاع الشعب الأمريكي على جرائم التنظيمات الأرمنية بحق الدبلوماسيين الأتراك في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

المعرض الذي تنظمه رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، يسلط الضوء على إجراءات تركيا لدحض مزاعم اللوبي الأرمني وبلدان أخرى بشأن أحداث عام 1915 التي يتم تكرارها كل عام وتحديدًا في 24 أبريل/نيسان.

ويقدم المعرض شرحًا مفصلًا عن الهجمات الإرهابية والاغتيالات الممنهجة التي استهدفت مسؤولي الدولة البارزين وأصحاب الكفاءات المعنيين بتمثيل تركيا في البلدان الأخرى.

ويتضمن المعرض صورًا ورسومًا بيانية ولوحات تحكي قصص الدبلوماسيين الأتراك الشهداء باستخدام تقنيات حديثة.

ونفذت الهجمات على يد منظمات إرهابية أرمنية، على رأسها "ASALA" و"JCAG" ، خلال سبعينيات القرن الماضي والمرحلة التي بعدها.

وأسفرت عن استشهاد 31 دبلوماسيا وعائلاتهم، وبلغ العدد الإجمالي لضحايا الهجمات 77 فضلًا عن عدد كبير من الإصابات.

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة جماعية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.