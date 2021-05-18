توزيع أكثر من 26 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في عموم تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية أن عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في تركيا تجاوزت، الاثنين، 26 مليون جرعة.

وبحسب المعطيات التي نشرتها الوزارة على موقعها الخاص بإحصاءات التطعيم، بلغ إجمالي التطعيم بالجرعة الأولى 15 مليونا و42 ألفا و41، والجرعة الثانية، 11 مليونا و184 و600، بحلول الساعة 21.00 (3+ ت.غ) من مساء الاثنين.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الجرعات المقدمة، إلى 26 مليونا و226 و641، في إطار عمليات التطعيم في البلاد، ضمن جهود مكافحة كورونا.

وحتى مساء الاثنين، تجاوز إجمالي المصابين بكورونا في تركيا، 5 ملايين و127 ألفا، توفي منهم ما يقرب من 45 ألفا، وتعافى نحو 5 ملايين، وفق وزارة الصحة.