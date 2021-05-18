زعيم المعارضة التركية: إسرائيل ارتكبت مجزرة في فلسطين

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال قليتشدار أوغلو إن إسرائيل ارتكبت مجزرة وقرابة 300 فلسطيني بينهم أطفال فقدوا حياتهم فيها.

جاء ذلك في كلمة باجتماع الكتلة النيابة لحزبه الثلاثاء.

وأشار قليتشدار أوغلو إلى أن ما يحزنهم هو الانقسام في العالم الإسلامي وصمت العالم والأمم المتحدة عن المجازر في فلسطين.

وأكد أن تركيا ستواصل تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

وحتى صباح الثلاثاء ارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أسبوع، إلى 213 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 سيدة، إضافة إلى 1442 جريح، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 23 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.