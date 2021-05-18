مشاركة بارزة لمسيّرات بيرقدار التركية في مناورات عسكرية أذربيجانية

شاركت طائرات "بيرقدار" المسيرة تركية الصنع بقوة في مناورات عسكرية أذربيجانية تجري حالياً.

وأظهرت مشاهد نشرتها وزارة الدفاع الأذربيجانية، الثلاثاء، إقلاع طائرات "بيرقدار" من قواعدها وتحليقها في أجواء البلاد، ثم وهي تقصف أهدافاً محددة في إطار المناورات.

وتستمر المناورات العسكرية الأذربيجانية التي انطلقت أمس الاثنين، بمشاركة 15 ألف جندي، لغاية 20 مايو/ أيار الجاري.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أُجبرت أرمينيا على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار إثر نصر حققته أذربيجان في عمليتها العسكرية التي انطلقت لتحرير إقليم "قره باغ" في 27 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه بعد قرابة 3 عقود على احتلاله.

وكانت مسيرات "بيرقدار" التي اشترتها أذربيجان من تركيا، ساهمت بدور كبير في قلب موازين القوى لصالح أذربيجان، ضد أرمينيا، في معارك "قره باغ".