أردوغان في رسالة للشباب التركي: أثق بأنكم ستحملون الراية إلى مستويات أعلى بكثير

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان ثقته بأن الشباب التركي سيناضل من أجل جميع المضطهدين حول العالم.

جاء ذلك في رسالة، الثلاثاء، بمناسبة عيد الشباب والرياضة، الذي تحتفل به تركيا في 19 مايو/أيار من كل عام.

وقال أردوغان: "أثق بأن شبابنا سيناضلون ليس فقط من أجل أمتنا، بل من أجل جميع المضطهدين في العالم، آخذين بعين الاعتبار أن جميع المضطهدين يعلقون آمالهم وثقتهم بالدولة التركية".

ودعا الرئيس شباب بلاده إلى تقييم الفرص التي تقدمها حكومته لهم في مجالات الرياضة والفنون والتعليم والتوظيف وغيرها، بأفضل شكل.

وتابع قائلا: "سنواصل تقديم المزيد من الفرص لشبابنا بالتوازي مع نمو تركيا وتعاظم قوتها، وتوجهها نحو الريادة الإقليمية والعالمية".

وأوضح أردوغان أن 19 مايو 1919 كان يوما تاريخيا، حين بدأ باني تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، مستمدا القوة من إيمان الأمة التركية.

وأردف: "أمتنا ناضلت بقوة من أجل وحدتها ضد الإمبريالية والقوات الغازية، وسطرت البطولات خلال مسيرة الدفاع عن الوطن وحققت النصر المنشود".

وأكد أردوغان أن الشباب أظهروا أنهم أمل الوطن من خلال البطولات والجهود التي بذلوها منذ حرب الاستقلال وحتى يومنا الحاضر.

واستطرد: "اليوم نعمل بكل قوتنا لتتويج انتصاراتنا المجيدة وإيصال بلادنا إلى أهدافها المنشودة لعام 2023 بالقوة التي نستمدها من حضارتنا العريقة وطاقة شبابنا".

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن الشباب سيحملون الراية إلى مستويات أعلى بكثير وسيواصلون تمثيل تركيا بقوة من خلال إنجازاتهم على الساحتين الوطنية والدولية.