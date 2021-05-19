الجالية اليهودية ترفض تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية حول أردوغان

أكدت الجالية اليهودية في تركيا، أنه "من المعيب وغير العادل وصف وزارة الخارجية الأمريكية تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بأنها معادية لليهود وللسامية".

جاء ذلك على خلفية ادعاء متحدث وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، صباح الأربعاء، بأن الرئيس التركي لديه خطاب "معادٍ للسامية تجاه اليهود".

وكتبت الجالية اليهودية في تغريدة على توتير الأربعاء: "في حين أن المآسي في المنطقة محزنة للغاية، من المعيب وغير العادل وصف تصريحات الرئيس أردوغان بأنها معادية لليهود ومناهضة للسامية".

وأضافت إن "ذلك أمراً غير مقبولاً، على العكس من ذلك كان (أردوغان) دائما بناءً وداعماً ومشجعاً لنا".

وتضمنت التغريدة صورة للقاء الرئيس أردوغان مع الحاخام الأكبر للطائفة الموسوية في تركيا إسحق هاليفا، ورئيس الطائفة الموسوية التركية إسحق إبراهيم زاده، وعدد من ممثلي الجالية اليهودية.