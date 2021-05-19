الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في إطار عملية "المخلب-الصاعقة"، في شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات المسلحة التركية تواصل تحييد الإرهابيين في كل مكان تراهم فيه.

وأضافت أن القوات التركية تمكنت من تحييد 3 إرهابيين في منطقة "أفشين – باسيان" شمالي العراق.

وأردفت أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في إطار عملية "المخلب- الصاعقة" ارتفع بذلك إلى 116.

وأطلقت تركيا عمليتي المخلب "البرق" و"الصاعقة"، في 23 أبريل/ نيسان الماضي، بشكل متزامن ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.

يذكر أن "بي كا كا"، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.