تحييد قيادي في بي كا كا الإرهابية مدرج على اللائحة الحمراء

أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد الإرهابي "آيدن شيمشك" الملقب بـ"أغيت بيسميل" المدرج على اللائحة الحمراء للمطلوبين.

وأوضحت الوزارة في بيان الثلاثاء، أنها كانت رصدت مبلغا ماليا يصل إلى 10 ملايين ليرة تركية (الدولار يعادل 8.35 ليرات) لمن يدلي بمعلومات حول الإرهابي المذكور.

وأضاف البيان أن تحييد شيمشك تم بعملية نوعية بعد الحصول على معلومات من جهاز الاستخبارات التركية حول مكان تواجده بريف قضاء ليجه التابع لولاية دياربكر جنوب شرق البلاد.

وأشار البيان إلى أن مسيّرات وعناصر من الدرك والكوماندوز، شاركوا في عملية المداهمة، وتم تحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، بينهم آيدن شيمشك.

يذكر أن الإرهابي المذكور هو الفاعل والمحرض على أعمال إرهابية دموية، أدت إلى إصابة وقتل العديد من المواطنين منذ عام 2018.