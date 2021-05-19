تركيا.. اعتصام أمهات "ديار بكر" يدخل يومه الـ625

تواصل أمهات اعتصامهن أمام مبنى فرع حزب الشعوب الديمقراطي بولاية "ديار بكر" جنوب شرقي تركيا، لليوم الـ625 على التوالي، للمطالبة باسترداد أولادهن من منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وقالت الأم أيتن الهامان، إنها تشارك في الاعتصام "بهدف استرداد ابنتها التي اختطفها حزب الشعوب الديمقراطي قبل 4 أعوام".

وأضافت إن جميع الأمهات المشاركات في الاعتصام، احتفلن بـ"عيد الشباب والرياضة" وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، الموافق 19 أيار/ مايو من كل عام، بعيدًا عن أطفالهم المختطفين.

وأردفت: "دع العالم يسمع عن ممارسات حزب الشعوب الديمقراطي ومنظمة البي كا كا".

وأكدت: "سأظل هنا حتى أستعيد ابني، لا يمكن لأحد اختطافه سوى عناصر حزب الشعوب الديمقراطي والبي كا كا المجرمين".

وبدأ اعتصام الأمهات في 3 سبتمبر/ أيلول 2019، وأعرب الرئيس رجب طيب أردوغان، عن دعمه للأمهات المعتصمات في أكثر من مناسبة، فضلا عن دعم الوزراء والسياسيين وفنانين وصحفيين وكتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وأفراد من كافة فئات المجتمع.

ويحظى الاعتصام أيضا بدعم "جمعية أمهات سريبرينيتسا" في البوسنة والهرسك، وعضو البرلمان الأوروبي توماس زديتشوفسكي، وسفراء في أنقرة أجروا زيارات لولاية ديار بكر، والتقوا المعتصمات.