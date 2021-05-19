نائب أردوغان يهنئ الأتراك بيوم الشباب وإحياء ذكرى أتاتورك

هنأ نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الشعب التركي بمناسبة "يوم الرياضة والشباب وإحياء ذكرى أتاتورك"، مؤسس الجمهورية التركية.

جاء ذلك في رسالة نشرها أوقطاي، الأربعاء، عبر تويتر، قال فيها "إننا مدينون باستقلالنا ومستقبلنا إلى نضالنا الوطني المجيد الذي انطلق من ولاية سامصون في مثل هذا اليوم 19 مايو/ أيار 1919".

وأضاف "أهنئ شبابنا لدفاعهم عن بلادهم ومستقبلهم بمناسبة يوم الرياضة والشباب وإحياء ذكرى أتاتورك".

وأردف: "كما أستذكر بالرحمة كافة شهدائنا الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن أراضي الوطن".

يشار أن الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية، تحتفلان في 19 أيار/ مايو من كل عام، بمناسبة عيد الرياضة والشباب وإحياء ذكرى أتاتورك.

وهو اليوم الذي انطلقت فيه حرب الاستقلال في تركيا بقيادة مؤسس الجمهورية "مصطفى كمال أتاتورك"، ضد قوات الحلفاء عام 1919.