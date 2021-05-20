الرئاسة التركية: إسرائيل المسؤول الوحيد عن جرائم الحرب في فلسطين

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن إسرائيل تعتبر المسؤول الوحيد عن جرائم الحرب التي تشهدها القدس والضفة الغربية وغزة، وينبغي إيقافها فورا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها، الخميس، وأفرد فيها حيزا لكلمة وزير خارجية بلاده مولود تشاووش أوغلو، في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اجتمعت اليوم لمناقشة الوضع في فلسطين.

وأكد ألطون أن موقف تركيا الرافض لسياسات الاحتلال وممارسات إسرائيل الإرهابية واضح.

وأضاف: "ينبغي فورا إيقاف إسرائيل، المسؤول الوحيد عن جرائم الحرب التي تشهدها القدس والضفة الغربية وغزة".

وشدد على ضرورة إنشاء آلية حماية دولية للفلسطينيين عبر مساهمات عسكرية ومالية.

والخميس، دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 232 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب نحو 1900 جريح، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

فيما استشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، يستخدم فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كما استشهد فلسطينيان أحدهما في مدينة أم الفحم والآخر في مدينة اللد، وأصيب آخرون خلال مظاهرات في البلدات العربية داخل إسرائيل (الخط الأخضر).