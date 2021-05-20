تركيا تطالب بإنشاء آلية دولية لحماية الفلسطينيين

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، بإنشاء آلية دولية لحماية الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها تشاوش أوغلو في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء، حول الوضع في الشرق الأوسط وفلسطين.

وقال إن "جهود حماية الفلسطينيين يجب أن تشمل الحماية الجسدية عبر تشكيل قوة دولية بمساهمات عسكرية ومالية من الدول المتطوعة".

وشدد وزير الخارجية التركية على أن الأعمال العدوانية الأخيرة التي تمارسها إسرائيل "تشكل جريمة حرب وعلينا كشف مرتكب الجريمة".

وقال إن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عما يحدث اليوم في القدس والضفة الغربية وغزة.

وأضاف الوزير التركي أن "السكوت عن الظلم يشبه المشاركة في الجريمة المرتكبة، فالساكت عن الحق شيطان أخرس".

وأشار إلى أن الحصار الإسرائيلي لغزة حوّل قطاع غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم.

وتابع: "حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي إجراءات قانونية وأخلاقية فعالة من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين".

وبيّن أن كل من ينتقد عدوانية إسرائيل يتعرض فورًا لاتهامات بـ"معاداة السامية" في محاولة لإسكاته، معربا عن إيمانه بأن معاداة السامية جريمة ضد الإنسانية مثلما هو الحال بالنسبة لمعاداة الإسلام والمسيحية.