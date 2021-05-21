تركيا ترحب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن ترحيبها بهدنة وقف إطلاق النار التي توصلت إليها إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، مؤكدة ضرورة محاسبة إسرائيل دوليا حيال جرائمها.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الجمعة.

وأوضح البيان: "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار بعد مواجهات اندلعت جراء ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، ونأمل أن يكون مستداما".

وأضاف: "تنبغي محاسبة إسرائيل دوليا حيال الجرائم التي ارتكبتها كما يجب رفع الحصار الوحشي الذي تفرضه على غزة".

وقالت الخارجية التركية: "نتوقع من المجتمع الدولي التحرك لضمان وقف هذا الظلم (ضد الفلسطينيين) بشكل كامل".

وعقب 11 يوما من العمليات العسكرية، بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إذ أعلن الجانبان قبولهما مقترحا مصريا لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ الجمعة عند الساعة 2:00 فجرا بتوقيت فلسطين.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة عن 274 شهيدا بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، إضافة إلى 1910 مصابا، وفي الضفة الغربية 28 شهيدا ونحو 7 آلاف جريح، بما فيها القدس، وفق تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية.