تشاوش أوغلو يشارك في افتتاح معرض "الدبلوماسيين الشهداء" في نيويورك

شارك وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في افتتاح معرض "الدبلوماسيين الشهداء"، بنيويورك، إحياء لذكرى دبلوماسيين أتراك استشهدوا على يد منظمات إرهابية أرمينية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط وفلسطين، مساء الخميس.

وأعرب تشاوش أوغلو، عن شكره لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، ورئيس الدائرة فخر الدين ألطون، على تنظيم هذا المعرض في كل من لوس أنجلوس، وواشنطن ونيويورك.

وأشار إلى استشهاد 58 تركيا بينهم 31 دبلوماسيا، في هجمات المنظمات الإرهابية الأرمينية، بين عامي 1973 و1984.

وأكد تشاوش أوغلو على أهمية إقامة مثل هذا المعرض بنيويورك، في الوقت الذي يتم فيه تحريف أحداث 1915، لـ"أغراض سياسية"، في إشارة إلى توصيف الرئيس الأمريكي جو بايدن تلك الأحداث بـ"الإبادة الجماعية" ضد الأرمينيين.

ولفت إلى أن مثل هذه الفعاليات مهمة من حيث إطلاع الرأي العام الأمريكي على الحقائق، معربا عن أمله في أن يرى الساسة الذين يعتبرون أحداث 1915 "إبادة جماعية" عبر مقاربة سياسية شعبوية، تلك الحقائق أيضا.

وتنظم دائرة الاتصال في الرئاسة، المعرض؛ إحياء لذكرى الدبلوماسيين الأتراك الذين استشهدوا جراء هجمات لمنظمتي "ASALA" و"JCAG" الأرمينيتين، في الفترة بين عامي 1973 و1984.

وأسفرت الهجمات عن استشهاد 58 تركيا (ضمنهم 31 دبلوماسيا وعائلاتهم)، فيما بلغ العدد الإجمالي لضحايا الهجمات 77، فضلا عن عدد كبير من الإصابات.

ويقدم المعرض شرحا مفصلا عن الهجمات الإرهابية والاغتيالات الممنهجة التي استهدفت مسؤولي الدولة البارزين وأصحاب الكفاءات المعنيين بتمثيل تركيا في البلدان الأخرى.