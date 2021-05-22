أردوغان يشارك بمراسم فتح "شريان" مائي جديد لقبرص التركية

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بعد في مراسم استكمال شق نفق لضخ مياه الري إلى جمهورية شمال قبرص التركية.

جاء ذلك السبت، عبر اتصال مرئي من قصر وحيد الدين بإسطنبول، حيث ألقى كلمة خلال المراسم التي أقيمت في الشطر التركي من جزيرة قبرص.

وقال أردوغان : "نهدف لتعزيز قوة شمال قبرص التركية وتأمين مستقبل أكثر رفاهية لشعبها".

ولفت إلى أنهم يزودون قبرص التركية بـ 75 مليون متر مكعب من المياه (ماء الشرب) سنويا عبر أنبوب بحري.

وأكد أن مشروع تزويد قبرص التركية بمياه الري يمثل رابطة جديدة بين البلدين إلى جانب الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية.

ولفت إلى أن مشروع نفق ضخ مياه الري إلى قبرص التركية سيوفر فرص عمل لنحو 10 آلاف شخص عبر زيادة مساحة الأراضي الزراعية المروية.

وأردف: "أثبتنا إصرارنا في عدم جعل قبرص التركية بحاجة لمساعدة الآخرين من خلال مشاريعنا التي ساهمت في حل أزمة نقص المياه لديها".