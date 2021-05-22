تركيا تطلب من اليونان الكف عن الإنكار المتعمد لهوية الأقلية التركية

دعت تركيا جارتها اليونان إلى الكف عن إنكار هوية مواطنيها من الأصل التركي.

جاء ذلك في تغريدة لوزارة الخارجية التركية، عبر تويتر السبت، أعربت فيه عن إدانتها لاستخدام رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاسم اليوناني لإحدى القرى التركية في مدينة إسكيجة (شمال)، ووصف الأطفال الأتراك فيها بـ"اليونانيين".

وشاركت الخارجية في تغريدتها بيان الهيئة التشاورية للأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية (BTTA)، أدانت فيه الحادثة.

وأكدت الخارجية على دعمها بيان الهيئة، مجددة دعوتها اليونان لوضع حد لإنكار هوية الأقلية من أصول تركية، والالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكانت الهيئة التشاورية أدانت في بيانها، مساء الجمعة، استخدام ميتسوتاكيس اسم قرية "بوماك" اليوناني بدلا من "باشيفيك" التركي ووصف الأطفال فيها باليونانيين بدلا من الأتراك، في اتصال مرئي عقده مع مدرسة القرية في 18 مايو/ أيار الجاري.

وأكدت على أن هذا التصرف يتعارض مع مطالب الأقلية التركية، وهو إنكار لهويتها.

كما طالبت الحكومة اليونانية بالتراجع عن هذا النوع من السياسات، واتباع مواقف بناءة بخصوص حرية التعبير وحقوق الأقليات على أراضيها.