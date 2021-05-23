أقار لليونان: لا جدوى من الخطابات الاستفزازية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مخاطبا المسؤولين اليونانيين إنه "لا جدوى من الخطابات الاستفزازية" التي يتبنونها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأحد، خلال زيارة لميناء صدف بمدينة اسطنبول مع قادة القوات التركية، تفقد خلالها سير أعمال تصنيع سفينة "TCG Anadolu" الهجومية.

وأوضح أقار أن المسؤولين اليونانيين "يبذلون قصارى جهدهم لتخريب مسار الجهود الإيجابية المبذولة بأفعالهم وتصريحاتهم".

وأضاف أن تركيا ترغب في حل الخلافات القائمة في جزيرة قبرص وبحر إيجة عن طريق الحوار ووفقا للقانون الدولي.

وشدد على أن بلاده لن تسمح أبدا بانتهاك حقوقها في شرق المتوسط وبحر إيجة، وأنها لن تقبل مطلقا بأي حل يستند إلى مبدأ فرض الأمر الواقع.

وتابع قائلا: "اتهام تركيا باتباع سياسة توسعية كذب ولا أساس له، تاريخنا خال من هذه السياسات ولم نرتكب أي مجزرة بحق أحد، وعلى اليونان أن تعتمد على نفسها، لا على من يدعون حمايتها".

وأردف: "اليونان تحاول الزج بالولايات المتحدة الأمريكية والناتو والاتحاد الأوروبي في خلافاتها مع تركيا، وهذا أمر خاطئ ولا يعود بالنفع على أحد، هذه المحاولة لا تضر أحدا سوى اليونان وشعبها".

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، صرح أقار أنه تم تحييد 124 إرهابيا من منظمة "بي كا كا" في عمليتي مخلب "الصاعقة" ومخلب "البرق" الجاريتين شمالي العراق.

وأضاف: "تم تحييد 1107 إرهابيين منذ الأول من يناير 2021 وحتى اليوم" بشكل عام في إطار مكافحة الإرهاب.

وأكد أقار أن مزاعم إلحاق القوات التركية الضرر بالمدنيين خلال عمليات مكافحة الإرهاب، عارية تماما عن الصحة، موضحا أن هدف تركيا هو الإرهابيين فقط.

وشدد أنه لا فرق بين منظمة "بي كا كا" و"ي ب ك" وأن كلتا المنظمتين تحت إمرة قيادة موحدة.