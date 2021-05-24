الرئيس أردوغان: تركيا تصدر "مسيرات" مسلحة إلى بولندا

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا ستصدر طائرات بلا طيار (مسيرة) مسلحة إلى بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي، أندريه دودا، الاثنين، في العاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا سترسل قريبًا طائرات "F-16" إلى بولندا كجزء من مهمة الشرطة الجوية المعززة للناتو.

وأضاف:" لأول مرة تركيا ستصدر طائرات بلا طيار إلى بلد عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي".

وأردف:" لم نكتف بالتغلب على التقصير الذي كان حاصلًا في الصناعات الدفاعية فحسب، بل نقلنا بلادنا إلى نادي الكبار في هذا المجال عبر خطواتنا خلال 19 عامًا الأخيرة".

وأعرب أردوغان عن ترحيبه بإرسال بولندا طائرات دورية بحرية وبعثة عسكرية إلى قاعدة "إنجرليك" في ولاية أضنة جنوبي البلاد في إطار مسؤوليات الناتو تجاه تركيا.

والسبت، أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك، اعتزام بلاده شراء 24 طائرة مسيرة من تركيا، من طراز طائرات بيرقدار "تي بي 2" المسلحة.

وأضاف أن هذه الطائرات فعالة جدا، حيث "أثبتت جدارتها في الحرب شرق أوروبا، كما تم استخدامها بالشكل ذاته في منطقة الشرق الأوسط".