رئيس بولندا: تركيا أوثق حليف لنا في المنطقة

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن تركيا "أوثق حليف" لبلاده في هذه المنطقة، معربا عن ثقته بإمكانية الوصول بحجم التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الاثنين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عقب لقائهما في أنقرة.

ولفت إلى أهمية اللقاء الذي يأتي قبل قمة الناتو المرتقبة الشهر المقبل.

وأشار دودا إلى أنه بحث مع الرئيس أردوغان سبل حل النزاعات بشكل سلمي على الصعيد العالمي، وأنهما تباحثا أيضا بشأن حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح أنه ناقش مع الرئيس التركي، مسائل تتعلق بالدفاع الوطني، وأوروبا وشرق القارة، وأمن منطقة البحر الأسود، والشأن الأوكراني، واحتلال القرم (من قبل روسيا)، والأوضاع في سوريا وليبيا.

ولفت دودا إلى أنه سيزور الثلاثاء، جنود بلاده العاملين في قاعدة إنجرليك بولاية أضنة جنوبي تركيا.

كما أعرب دودا عن شكره للرئيس أردوغان على "دور الطيارين الأتراك في حماية سماء بولندا".

وأضاف: "بوسعنا منع التهديدات الداخلية والخارجية حيال بلدينا في إطار الناتو".

وأبدى دودا سعادته بالتطور الحاصل في التعاون بين البلدين في المجال الدفاعي.

ومضى قائلا: "تركيا أوثق حليف لنا في هذه المنطقة من العالم".

وأردف: "واثق أن تعاوننا مع تركيا سيوصلنا إلى هدف 10 مليارات دولار في التبادل التجاري".

وأكد دودا أهمية الاتفاقيات التي ابرمت مع تركيا فيما يخص تبادل المعلومات في المجال الدفاعي، وبيع مركبات عسكرية (تصدير مسيرات تركية إلى بولندا)، والسياحة والرياضة.

ولفت إلى أنه تم تناول التسهيلات المقدمة للسياح خلال المباحثات، وأنه سيتم تعزيز التعاون بين وزارتي السياحة التركية والبولندية.

وأعرب عن أمله في أن تسهم الاتفاقية المبرمة في مجال السياحة، في إجراء الرحلات السياحية التي تم تأجيلها العام الماضي بسبب جائحة كورونا، خلال العام الحالي.

من ناحية أخرى، لفت دودا إلى أنه سبق وأن اقترح إنشاء آلية حوار ثلاثية بين رؤساء تركيا ورومانيا وبولندا، وأن الرئيس أردوغان تفاعل بإيجابية كبيرة مع الموضوع.

وأضاف: "سنواصل حوارنا الثلاثي في إطار هذه الصيغة".