أردوغان: اجتماعي مع "بايدن" يدشن حقبة جديدة في علاقات أنقرة وواشنطن

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن ثقته بأن اجتماعه المرتقب مع نظيره الأمريكي جو بايدن، سيدشن حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء خلال اجتماع عبر الإنترنت مع مسؤولين كبار من شركات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الرئيس التركي في هذا الصدد: "واثق بأن اجتماعنا مع السيد بايدن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) سوف يبشر بحقبة جديدة".

وكان الرئيسان قد اتفقا خلال اتصال هاتفي في 23 أبريل/نيسان الماضي على عقد لقاء ثنائي على هامش قمة زعماء الناتو في بروكسل الشهر القادم.

وأضاف أردوغان: "نحن بحاجة إلى نهج مبني على الإخلاص والاحترام ويقوم على المصالح والقيم المشتركة لتحقيق الحجم المستهدف للتجارة مع الولايات المتحدة البالغ 100 مليار دولار".

وفي الشأن الاقتصادي، أكّد أردوغان أن تركيا حققت ثاني أكبر نمو اقتصادي بعد الصين بمعدل 1.8 % بين دول مجموعة العشرين، خلال فترة تفشي كورونا.

وتابع: "4 مليارات و272 مليون دولار صادرات تركيا خلال أول 4 أشهر من 2021 بزيادة بلغت 45 بالمئة".

وزاد: "واثق بأننا سنحول تركيا التي تقع في قلب القارات الثلاث إلى قاعدة تكنولوجية وإنتاجية عالمية".

وأشار إلى أن حكومته تولي أهمية خاصة للمشاريع التي من شأنها تسريع التحول التكنولوجي للبلاد، وخلق فرص عمل والمساهمة بشكل إيجابي في الحساب الجاري.

وحول ملف الاستثمار في تركيا، بيّن أردوغان أنه "رغم الغموض الذي سببته جائحة كورونا إلا أننا نلاحظ زيادة كبيرة في الطلب على الاستثمار بتركيا".

وأردف: "سنعمل على تبسيط نظام الحوافز في تركيا لتسهيل استفادة المستثمرين منه بشكل أكبر".

وقال: "سنعلن لشعبنا وللمستثمرين الدوليين قريبًا وثيقة إستراتيجية للاستثمار الدولي المباشر في تركيا".

وفيما يتعلق بمكافحة كورونا، أعلن الرئيس التركي أن حكومته تهدف إلى ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في عموم تركيا عبر إجراء حملة تطعيم مكثفة ضد فيروس كورونا خلال يونيو/حزيران القادم.