أردوغان: واثق بتحقيق طفرة بنمو اقتصاد تركيا لعام 2021

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ثقته بتسجيل بلاده طفرة في نمو الاقتصاد خلال العام الحالي 2021، بشكل يتجاوز كافة التقديرات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية"، بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة.

وأوضح الرئيس التركي أن جائحة كورونا وضعت البلاد أمام اختبار لقوة وفعالية النظام الصحي، وأضاف: "والحمد لله نجحنا بهذا الامتحان".

وأشار أن بلاده استنفرت كافة إمكانياتها وقدراتها للحفاظ على صحة أبناء الشعب وأمنهم وعملهم ولقمة عيشهم طوال 14 شهرا من عمر جائحة كورونا.

وأكد أنه في الوقت الذي شهدت فيه الكثير من الدول، بما فيها المتقدمة، تخبطا بسبب جائحة كورونا، واجهت تركيا هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر، بفضل البنية التحتية القوية والكوادر الطبية المؤهلة.

وأردف أن بلاده قدمت كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمواطنين والتجار بهدف استمرار عملية الإنتاج والتوظيف في ظل الجائحة.

وقال: "واثق بأن معدل النمو (الاقتصادي) في تركيا خلال العام 2021 سيتجاوز التقديرات بمراحل".

ولفت إلى اتخاذ الحكومة تدابير إضافية للحد من الهشاشة الناجمة عن التلاعبات في أسواق المال في بعض الأحيان، والتي لا علاقة لها بالواقع الاقتصادي لتركيا.

وشدد على أن حزب العدالة والتنمية تعهد لدى وصوله إلى السلطة عام 2002، بتحقيق النمو في البلاد على 4 أسس، هي التعليم، والصحة، والقضاء، والأمن.

وأشار إلى المشاريع والإصلاحات الكبيرة التي حققتها البلاد في هذه المجالات خلال السنوات الـ19 الأخيرة.

وبشأن الدستور الجديد المزمع صياغته، قال أردوغان إنه "سينبثق من وجدان شعبنا وقناعته، وسيكون أثمن إرث نتركه للأجيال القادمة".

من جهة أخرى، أشار إلى أن الأمن التركي قضى على الشبكات الإجرامية واحدة تلو الأخرى خلال الأعوام الـ19 الأخيرة التي قاد فيها "حزب العدالة والتنمية" الحكومات المتعاقبة.