الجدار الأمني على الحدود التركية الإيرانية يوشك على الاكتمال

اتخذت تركيا سلسلة من الإجراءات الأمنية على طول حدودها مع العراق وسوريا لمنع تدفق الجماعات الإرهابية والتصدي لهجمات إرهابيي بي كا كا وتحييد العديد من أشكال التهديد الذي قد يطال البلاد. كما اتخذت أيضاً خطوات لتدعيم حدودها مع إيران عن طريق إنشاء جدار إسمنتي على طول الحدود مع الدولة الجارة.

وذكرت الصحف التركية أن بناء الجدار على الحدود التركية الإيرانية دخل في مرحلته الأخير وأنه أوشك على الاكتمال. ويشمل الجدار الأمني الذي يبلغ ارتفاعه 3 أمتار وعرضه 30 سم بطول 144 كم، أبراج مراقبة وكاميرات أمنية وأنظمة إضاءة ومراقبة، بالإضافة إلى مسار أمني لتسهيل مهام الدوريات إضافة إلى بوابات للمشاة وأخرى للمركبات في حالات الطوارئ.

وذكر تقرير الصحافة صادر يوم الثلاثاء، أن البوابات على طول الجدار الحدودي مصنوعة من زجاج مضاد للرصاص، مما يسمح لقوات الأمن بتنفيذ المهام بأمان ومنع التسلل عبر الحدود.

ويوجد على طول الحدود الإيرانية عدد من معسكرات تنظيم بي كا كا الدموي، تضم ما يقرب من 1000 إرهابي وهي تقوم بإيواء الإرهابيين الفارين من شرق البلاد الذين كانوا قبل إنشاء هذا الجدار قادرين على التسلل عند حدوث أي عمليات عسكرية ضد التنظيم المشؤوم. ولذلك، بدأت تركيا في بناء جدار على حدودها مع إيران يشبه الجدار على طول الحدود التركية السورية.

كما اتخذت تركيا في الوقت نفسه مجموعة من الإجراءات الأمنية مع تطبيق استراتيجيات مختلفة عند الحدود العراقية بسبب وقوعها ضمن جغرافية صعبة من الجبال والوديان، فأقامت نقاط تفتيش حدودية في مناطق ذات مستويات متباينة ونشرت جنوداً في نقاط استراتيجية، وذلك لوضع حل دائم للمعابر الحدودية غير الشرعية على حدود العراق.

كذلك أطلقت أنقرة عام 2015 مشروع بناء جدار أمني على طول حدودها مع سوريا بطول 826 كيلومتراً كجزء من إجراءات البلاد لزيادة أمن الحدود ومكافحة التهريب والمعابر الحدودية غير الشرعية مع جارتها الجنوبية التي تشترك معها بحدود طولها 911 كيلومتراً.

وقد ساعد إنشاء الجدار على الحدود السورية على ضبط المعابر الواقعة على طول الولايات التركية الحدودية مثل "شانلي أورفا" و"غازي عنتاب" و"كلّس" و"هطاي" و"ماردين" و"شرناق".