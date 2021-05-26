تركيا.. محاكمة الأسطل المتهم بالتجسس لصالح الإمارات في 17 الشهر القادم

حددت محكمة الجنايات الثانية التركية موعد البدء في محاكمة المواطن الأردني أحمد محمود عايش الأسطل، المتهم بالتجسس لصالح الإمارات العربية المتحدة، في 17 يونيو / حزيران المقبل.

ووافقت محكمة الجنايات الثانية، الثلاثاء، على لائحة اتهام مكونة من 159 صفحة، أعدتها النيابة العامة بولاية صقاريا بحق الأسطل، بحسب مراسل الأناضول.

وطالبت النيابة التركية بعقوبة السجن المؤبد للأسطل بتهمة "إفشاء معلومات بغرض التجسس السياسي أو العسكري، ينبغي أن تظل سرية من أجل أمن الدولة والمصالح السياسية الداخلية أو الخارجية".

كما طلبت حبسه لمدة 15 عاما بتهمة "الحصول على معلومات بغرض التجسس السياسي أو العسكري، ينبغي أن تظل سرية من أجل أمن الدولة والمصالح السياسية الداخلية أو الخارجية".

وألقى جهاز الاستخبارات وفرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن صقاريا، القبض على الأسطل في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة في الولاية.

وفي 21 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أمرت محكمة تركية بحبسه بتهمة التجسس لصالح الإمارات.

وتسلل الأسطل إلى المؤسسات الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين متخفيًا بهوية صحفي معارض لنظام الإمارات، وقام بجمع معلومات ووثائق.

الأسطل الذي كان يعد تقارير حول "المعارضين العرب" و"الإخوان المسلمين"، يقيم في تركيا منذ العام 2013.

ونقل الأسطل معلومات للإمارات حول التطورات السياسية الداخلية والخارجية لتركيا وعلاقاتها مع العالم، إضافة إلى إعداده تقريرا حول محاولة الانقلاب الفاشلة لتنظيم "غولن" الإرهابية في 15 يوليو/ تموز عام 2016.