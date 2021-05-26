طلاب أتراك يحصدون جوائز معرض العلوم والهندسة الدولي

حصل العديد من طلاب المدارس الثانوية التركية على جوائز في معرض العلوم والهندسة الدولي أحد أعرق مسابقات العلوم والهندسة في العالم، وفقاً للنتائج التي نشرتها إدارة المعرض على موقعها الالكتروني.

وأعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي "مصطفى ورانك" السبت أن الطلاب تنافسوا في مختلف المجالات، فيما غرد على تويتر قائلاً: "تنافس 13 طالباً تركياً في معرض العلوم والهندسة الدولي من خلال 10 مشاريع مختلفة، وحصلوا على جوائز هامة محققين إنجازاً تاريخياً" مشدداً على أن مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي "توبي تاك" سيواصل دائماً دعم الطلاب في البلاد.

ووصل إنفاق تركيا المتزايد في مجال البحث والتطوير إلى 1.06% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل في عقد من الزمان.

وتمتلك تركيا أكثر من 80 واحة تقنية أو ما يعرف بمناطق تطوير التكنولوجيا الخاصة في جامعاتها، وتقوم أكثر من 6000 شركة بأنشطة البحث والتطوير في هذه المناطق.

وفي السنوات الأخيرة، قامت البلاد باستثمارات كبيرة لتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية، لا سيما مع انطلاق حركة التكنولوجيا الوطنية التي قادت تحول صناعة التكنولوجيا التركية من خلال مفاهيم محلية وفريدة من نوعها ابتكرتها العقول المحلية. وتم استخدام المصطلح لأول مرة في عام 2017.

كما تم إنجاز أكثر من 30.000 مشروع بحث وتطوير حتى الآن، منها 10.000 مشروع قيد التنفيذ حالياً.

تجدر الإشارة إلى أن البلاد تضم حوالي 1500 مركز للبحث والتطوير والتصميم، في الوقت الذي تضاعف فيه عدد موظفي البحث والتطوير بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 180 ألفاً على مدى الـ 13 عاماً الماضية.