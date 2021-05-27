أردوغان: نجحنا في إعادة إنتاج النفط من آبار مغلقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده نجحت في إنتاج النفط من آبار مغلقة تم ردمها سابقا بحجة أنها لا تحتوي على نفط.

جاء ذلك في كلمة، الخميس، خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" في جزيرة الديمقراطية والحريات قبالة مدينة إسطنبول.

وأفاد الرئيس التركي: "إضافة إلى الآبار الجديدة بدأنا إنتاج النفط من آبار ردمت سابقا بحجة أنها لا تحتوي على نفط، واكتشفنا بالفعل نفطا في ثلاثة منها الشهر الماضي".

وأضاف: "بعد آخر 3 اكتشافات، تجاوز متوسط إنتاج شركة النفط التركية 61 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري".

وأعرب عن توقعاته في أن يحقق الاقتصاد التركي انتعاشا مهما العام الحالي.