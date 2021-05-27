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وزارة الدفاع التركية تعلن انعقاد اجتماع "تدابير بناء الثقة" مع اليونان

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 27.05.2021 23:50
آخر تحديث في 28.05.2021 02:59

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها عقدت مع نظيرتها اليونانية الجولة الرابعة من اجتماعات تدابير بناء الثقة.

وأفادت الوزارة في بيان، الخميس، أن مسؤولي وزارتي الدفاع التركية واليونانية عقدوا اجتماعا يومي 26 و27 مايو / أيار الجاري عبر الفيديو كونفرانس.

وأوضحت أن الجانبين توافقا خلال الاجتماع على استمرار اللقاءات حول تدابير بناء الثقة.

وأشارت إلى أن من المقرر عقد الاجتماع القادم في العاصمة التركية أنقرة، دون تحديد موعد.

وكانت العاصمة اليونانية أثينا استضافت في الفترة بين 17 - 21 فبراير/ شباط الماضي، الجولة الثالثة من الاجتماعات المذكورة.

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