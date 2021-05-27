السودان: نشكر تركيا على دعمها لنا في الأوقات الصعبة

أعرب محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عن شكره لتركيا دولة وشعبا على دعم بلاده في الأوقات الصعبة.

جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك الخميس، مع فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، في العاصمة أنقرة.

وأوضح دقلو، أن السودان مر بفترة استثنائية وظروف صعبة تمكن فيها من إقامة السلام مع "الجبهة الثورية" بدعم من المجتمع الدولي والولايات المتحدة والدول الصديقة.

وأضاف أنهم تمكنوا من إسكات صوت السلاح في البلاد، وشطب اسم السودان من قائمة الدول التي "تدعم الإرهاب".

وأشار إلى أن تركيا تدعم السودان دائما وتقف إلى جانبه، خاصة في مجال الصحة، مضيفا "أود أن أعبر عن شكري للحكومة التركية وشعبها لوجودهم معنا دائما، ودعمهم لنا في جميع المحافل، ووقوفهم لجانبنا في الأوقات الصعبة والأزمات".

وأبدى دقلو، رغبة السودان في مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين على أساس المصالح المشتركة، داعيا تركيا للعب دور مهم في الاستثمار في بلاده.

وأشار دقلو إلى أنه عقد اجتماعا مثمرا جدا مع أوقطاي وأنهما ناقشا العديد من القضايا بين البلدين بوضوح وشفافية وصراحة، معربا عن أمله في أن تكون هذه الاجتماعات فعالة وناجحة.

ولفت إلى أنهم سيراجعون الاتفاقات الموقعة بين تركيا والسودان في عهد النظام السوداني السابق لتحديثها ومواصلة العمل عليها.

وأكد رغبة السودان في العمل على الاتفاقيات الموقعة وفق مبدأ المنفعة المتبادلة، مؤكدا متابعة الزيارات لتعزيز العلاقات بين البلدين.