تلبية لدعوة رسمية من الحكومة التركية.. حميدتي يصل أنقرة اليوم

توجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي) الخميس، إلى تركيا، في زيارة رسمية، وفق ما ورد في بيان لمجلس السيادة.

ويرافق حميدتي في زيارته وفد مكون من كل من وزراء الزراعة والغابات الطاهر حربي، والطاقة والنفط جادين علي عبيد، والثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي، والنقل ميرغني موسى حمد، والتنمية العمرانية والطرق والجسور عبدالله يحي، وعدد من المسؤولين بالدولة.

وتأتي الزيارة، لبحث مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.

وذكر حميدتي، على صفحته عبر فيس بوك، "أتوجه اليوم إلى تركيا، تلبية لدعوة من الحكومة التركية، يرافقني خلال الزيارة عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة".

وأضاف: "تجمعنا مع تركيا علاقات تاريخية ومصالح راجحة، نتطلع لعلاقات أكثر تطورا بين بلدينا، نسأل الله أن تُكلل مساعينا بالنجاح لما فيه خير شعبنا".

وفي 19 مايو/ أيار الجاري، تسلم حميدتي، خلال لقائه سفير أنقرة بالخرطوم، عرفان نذير أوغلو، دعوة رسمية لزيارة تركيا.

وتشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطورا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات الثنائية حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السودان، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حيث وقع البلدان 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.

وتشمل هذه الاتفاقيات والمذكرات التعاون في مجالات التعليم، والزراعة والصناعة والتجارة، وصناعة الحديد والصلب والتنقيب، واستكشاف الطاقة، وتطوير استخراج الذهب، وإنشاء صوامع للغلال، والخدمات الصحية، والتوليد الحراري والكهربائي.